56-Jähriger aus Pforzheim vermisst

Bietigheim-Bissingen (p). Bereits zum wiederholten Mal haben Unbekannte eine Vogelvoliere in der Straße „Am Bürgergarten“ in Bietigheim-Bissingen beschädigt, berichtet die Polizei unter der Überschrift „Falsch verstandene Tierliebe“. Die Täter brachen am Dienstag zwischen 12 und 17 Uhr aus... »