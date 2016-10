18 000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Steinheim (p). Das Polizeirevier Marbach sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 11 Uhr einen Diebstahl in einem Supermarkt in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr beobachten konnten. Aus einer Handtasche, die am Bügel eines Einkaufswagens hing, wurde... »