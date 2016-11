Ludwigsburg (p). Richtig und beherzt reagierte eine 16-Jährige am Donnerstag gegen 18.25 Uhr, als sie auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten verfolgt und plötzlich festgehalten wurde. Das Mädchen war in der Hochdorfer Straße in Poppenweiler aus dem Bus ausgestiegen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen