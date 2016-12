Zwei Teams aus Vaihingen bestehen

Vaihingen (p). Kürzlich fand die diesjährige Herbstprüfung des SV OG Niefern-Öschelbronn statt, bei der auch zwei Teams aus Vaihingen teilgenommen und bestanden haben. Gestartet wurde in den Prüfungssparten BH (Begleithundeprüfung) und IPO 1 – 3 (internationale Prüfungsordnung für Gebrauchshunde). Sieben Hundeführer gingen an den Start, davon zwei der Ortsgruppe Vaihingen in der Prüfungsstufe Begleithunde: Sarah Faigle mit ihrer Bora von der Eselsburg und Uli Renschler mit seiner Cheyenne von Melanchthon.

