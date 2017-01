Wohnhaus durch Feuer und Qualm zerstört

Vaihingen (p). Das Ärztehaus Vaisana in Vaihingen präsentiert für drei Monate eine neue Ausstellung zum Thema „Farbwelten“. Eröffnet wurde die Ausstellung am Freitag, musikalisch begleitet von Leni Linkenheil und Lisa Hahn am E-Piano. Insgesamt sieben Malerinnen – Renate... »