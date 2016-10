Von Michael Banholzer

Die Stadt Vaihingen birgt viel kreatives Potenzial. Das kommt in der jährlichen Hobby-Ausstellung in der Stadthalle besonders gut zum Ausdruck. Am Wochenende zeigten wieder zahlreiche Künstler ihre Werke und boten diese zum Verkauf an.

Vaihingen. Malerei, Stoffarbeiten, Kunstwerke aus