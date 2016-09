Im Vereinsheim des Angelsportvereins Horrheim in der Wiesentalstraße sind Rollläden und Fensterbänke mit der Aufschrift „Maria“ beschmiert worden. Ferner wurde eine Scheibe sowie mehrer Rollläden durch Steine beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren 100 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die in den vergangenen Tagen etwas beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10. Foto: p