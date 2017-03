Ensingen (p). Das Zentrum für Gesundheitsbildung veranstaltet am Dienstag (21. März) um 19.45 Uhr die Veranstaltung „Im Kreis der Frauen“ in der Panoramastraße 94 in Ensingen. Das Thema lautet: „Sich selbst treu sein“. Anschließend gibt es eine Meditation. Telefonische Anmeldung bei Charlotte Zimmermann 0 70 42 / 81 17 75 oder Natascha Heidsiek-Becker 0 70 42 / 3 70 11 20.