Horrheim (pv/red). Wie die Stadt Vaihingen gestern informierte, wird die für Sonntag angekündigte Themenführung in Horrheim „Weinanbau und Weinausbau – früher und heute“ entfallen. Grund ist das Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin am Freitag, an dem auch Mara Walz teilnimmt. Walz hätte auch die Themenführung in Horrheim übernommen.