Gündelbach/Kleinglattbach (p). Klangvolle Weihnachtslieder in der Laurentiuskirche in Gündelbach: Der Liederkranz Gündelbach/Kleinglattbach hat am vierten Adventssonntag die Bevölkerung zu einem Konzert eingeladen. Weihnachtslieder wuden vom Kinderchor Wachtkopfspatzen unter der Leitung von Martina Kern und dem Chor Zeitlos (Kleinglattbach)... »