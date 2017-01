Vermutlich hat ein Defekt an einem 20 000-Volt-Mittelspannungskabel heute Mittag zu dem Stromausfall in Teilen von Vaihingen, Sachsenheim und Illingen geführt. Ab 13.15 Uhr waren in Vaihingen die Ortsteile Ensingen, Gündelbach und Horrheim von der Versorgungsunterbrechung betroffen. Außerdem die Sachsenheimer Ortsteile Häfnerhaslach und Ochsenbach sowie Schützingen. Die Monteure der Netze BW konnten in Abstimmung mit der Netzleitstelle in Esslingen die betroffenen Gebiete zwischen 13.46 Uhr (Ensingen/Horrheim) und 15.20 Uhr (Gündelbach/Schützingen) schrittweise wieder zuschalten. Der Defekt wird in Schützingen zwischen dem Klärwerk und der Manfred-Behr-Straße vermutet. Ein Kabelmesswagen ist unterwegs, um die Schadensstelle genau zu lokalisieren. Vermutlich morgen wird dann das Kabel repariert.