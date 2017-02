Steinwurf auf Auto

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Dienstagnachmittag in Vaihingen einen roten Renault Twingo, dessen 41 Jahre alte Fahrerin auf der Heilbronner Straße in Richtung Franckstraße unterwegs war. Gegen 15.50 Uhr nahm die Frau im Bereich der Stadthalle einen Schlag an ihrem Auto wahr und stellte daraufhin fest, dass das Fahrzeugdach mutmaßlich durch einen Stein beschädigt worden war. Das berichtet gestern das Polizeipräsdium Ludwigsbur. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zur Tatzeit mehrere Jugendliche auf der Brücke über der Heilbronner Straße auf. Inwiefern sie im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier in Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in der Heilbronner Straße geben können.