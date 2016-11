Von Norbert Kollros

Viel „geschafft“ – in bester schwäbischer Manier – haben die Arbeitsgruppen, die sich seit eineinhalb Jahren in vielen Facetten mit dem Erhalt der Steillagen-Weinberge im mittleren Enztal beschäftigen. Den Weinbau in den schroff abfallenden Rebhängen nachhaltig fördern und ebenso den