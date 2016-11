Stuttgart/Vaihingen (ub/p). Die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) zeichnet am Freitag (25. November) in der Sparkassenakademie Baden-Württemberg in Stuttgart Menschen aus, die in herausragender Weise gegen Armut in Entwicklungsländern und für eine gerechtere und nachhaltigere Welt kämpfen, heißt es... »