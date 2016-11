Vaihingen (my). Große Augen haben Aron, Nick, Vanesa und Verona aus der Klasse 6d des Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasiums gemacht, als sie stellvertretend für ihre Mitschüler eine Spielekiste in Empfang nehmen sollten. Was da wohl alles rauskommen würde? Und Lehrerin Effi Münchinger

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen