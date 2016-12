Basteln, Plätzchen essen und sich den Duft von Teepunsch um die Nase wehen lassen – das gehört unverzichtbar zur Vorweihnachtszeit. Deshalb gibt es am Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasium das Adventsbasteln für die „Neuen“. Jedes Jahr gestalten die Paten aus der Klassenstufe 9 für ihre Schützlinge in den Fünferklassen einen gemeinsamen Nachmittag. Bei Spiel- und Bastelspaß knüpfen die Schüler Kontakte. Foto: my