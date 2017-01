Sonntags-Café im Bürger-Treff

Vaihingen (p). Das Sonntags-Café beim Vaihinger Bürger-Treff wird auch 2017 immer am letzten Sonntag im Monat durchgeführt. Am 29. Januar stehen neben Kaffee und Kuchen auch Flachswickel und Glühwein auf der Karte. Beginn wie immer um 14.30 Uhr in der Grabenstraße 20.

Feiern wie die alten Römer

Oberriexingen (p). Im Römerkeller und auf der Dürren Enz in Oberriexingen wird am Sonntag (29. Januar) das römische Fest „Lupercalia“ gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.