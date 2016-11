Vaihingen (p). Am Sonntag (4. Dezember) findet ab 14.30 Uhr die Seniorenadventsfeier im evangelischen Gemeindehaus am Kirchplatz 5 in Vaihingen statt. Alle Senioren, die Zeit und Lust haben, sind zu dieser Adventsfeier eingeladen.

Es wird ein buntes Programm rund um die Christrose geben und natürlich wird auch das Gespräch bei Kaffee und Kuchen nicht zu kurz kommen.