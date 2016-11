Sechs Schafe bei Unfall getötet

Über 100 Schafe sind am Mittwochabend aus einer umzäunten Weide zwischen Ensingen und Horrheim ausgebrochen und haben gegen 20 Uhr versucht, die Fahrbahn der Landesstraße zu überqueren. Ein 24-jähriger Autofahrer, der mit seinem Kleinbus zu diesem Zeitpunkt vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Horrheim unterwegs war, erfasste mehrere der Tiere. Sechs von ihnen verendeten noch am Unfallort, so die Polizei. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.