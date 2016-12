Schlossbergschüler gehen über die Linie hinaus

Kleinglattbach (sf). Rund drei Stunden lang hat der Musikverein Kleinglattbach am Samstagabend die zahlreichen Besucher in der Halle im See unterhalten. Mit dabei: das Blasorchester, zwei Nachwuchsensembles und – als Gast – die Bläserklasse der Bartenberg-Grundschule. Letztere hat... »