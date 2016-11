Roßwager Musiker zählen zu den Aktivposten

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Der Spielmannszug der Feuerwehr in Roßwag feiert in diesem Jahr das 80-jährige Bestehen. Ein Baustein des Geburtstages war die 31. Bezirksversammlung der Musikabteilungen der Feuerwehren im Regierungsbezirk Stuttgart, die am Samstagnachmittag in der Feuerwache in Vaihingen stattfand.

Die