Enzweihingen/Köln (p). Am Samstag fuhren die Wanderfreunde Enzweihingen ab 3 Uhr nachts mit dem ICE nach Köln zum dortigen Wintermarathon in Alt-Huerth. Die Wanderfreunde Alt-Huerth sind mit den Enzweihinger freundschaftlich verbunden und an den Wandertagen wird stets gegenseitig... »