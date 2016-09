Provisorisches Umgehungsgerinne am Kreuzbach

Am Kreuzbach in Enzweihingen sind die Bauarbeiten für eine Fischtreppe in vollem Gange. Die Stadt Vaihingen kann sich eine neue Fischtreppe als ökologischen Ausgleich für Bauarbeiten zum Hochwasserschutz in Riet aus dem Jahr 2013 anrechnen lassen und investiert am alten

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen