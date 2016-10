Horrheim (p). Die evangelische Kirchengemeinde Horrheim beteiligt sich an der Weihnachtsaktion von „Licht im Osten“ mit dem Titel „Ein Päckchen Liebe schenken“. Wer bedürftigen Kindern, Familien und Senioren in Osteuropa eine Freude machen möchte, kann seine Päckchen an folgenden Terminen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen