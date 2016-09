Offenes Atelier lockt in Roßwag

Roßwag (p). In der ehemaligen Kelter in Roßwag zeigt Ariane Koch am Freitag (23. September) ab 18 Uhr auf drei Etagen ihre Arbeiten, die von rätselhaften Ordnungssystemen und Kraftfeldern erzählen. In der Tiefebene empfangen den Besucher Gummiobjekte und Zeichnungen, in der mittleren Etage hängen Leuchtobjekte und in der oberen Halle sind Wandobjekte und Skulpturen zu sehen. Gegen 20 Uhr liest die Dortmunder Lyrikerin Claudia Hummelsheim Gedichte. Die Veranstaltung ist kostenfrei.