Offen Kirche zum Erntedank

Ensingen (p). Die evangelische Kirchengemeinde Ensingen feiert am Sonntag (25. September) um 10 Uhr in der St. Veitskirche ihr Erntedankfest mit den Kindern des Kindergartens und dem Posaunenchor. Anschließend trifft sich die Gemeinde im Kirchgarten zu Hefezopf und Getränken. Erntedank ist ein Fest für alle Sinne. Die mit Früchten und Erntegaben reich geschmückte Kirche lädt zum Staunen und Danken ein. Die St. Veitskirche ist am Sonntagnachmittag bis 18 Uhr zum Anschauen geöffnet.