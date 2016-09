Nach dem Festende kommt der gute Geist

Von Uwe Bögel

So macht die Freilufthocketse Spaß: Bei perfekten Wetterbedingungen – das erste Mal seit langer Zeit – wurde am Samstag und Sonntag das 42. Vaihinger Straßenfest gefeiert. An 51 Ständen konnten sich die Besucher verköstigen lassen oder Spiele machen.

Vaihingen