Vaihingen (pv). Am Dreikönigstag (Freitag, 6. Januar) lädt die Stadt Vaihingen um 11 Uhr zum Neujahrsempfang in die Stadthalle ein. Traditionell wird das neue Jahr in Vaihingen mit dem Neujahrsempfang am 6. Januar eingeläutet. „Der gemeinsame Jahresauftakt ist... »