Vaihingen (p). Die evangelische Hochschule Ludwigsburg und der Leitungskreis der Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Vaihingen laden zu drei Veranstaltungen unter dem Thema „Muslime in meiner Nachbarschaft“. Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag (4. Oktober) um 19.30 Uhr in der Peterskirche in Vaihingen statt. „Islam ist nicht gleich Islam, ist nicht gleich Islamismus – Mehr verstehen von den einzelnen Strömungen im Islam“ lautet das Thema des Vortrags. Referent ist Hüseyin Cam.