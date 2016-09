Mittelalterliche Tänze im Innenhof

Vaihingen (at). Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit: die „Rattenstampfer“ und die Musikgruppe „AnDro“ waren zu Gast im Karl-Gerok-Stift in Vaihingen. Bei herrlichem Wetter brachten sie zum wiederholten Male den Innenhof mit all seinen Besuchern zum Schwingen. Diesmal waren

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen