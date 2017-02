Markus Rösler fordert Lösung für Lehrermangel

Kleinglattbach (p). Nach dem Hinweis aufmerksamer Zeugen konnten Polizeibeamte einen 23-Jährigen ermitteln, der im Verdacht steht, am Samstag zwischen 6.30 und 7.30 Uhr in Kleinglattbach mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben. Nachdem der junge Mann sich am Samstagmorgen mutmaßlich... »