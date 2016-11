Kein Telefon in der Stuttgarter Straße

Vaihingen (mib). Bei Bauarbeiten in der Vaihinger Innenstadt sind gestern Vormittag zwei Telefonkabel beschädigt worden. In der Folge waren zahlreiche Anschlüsse vor allem in der Stuttgarter Straße unterbrochen. Auch die Vaihinger Kreiszeitung und das VKZ-Reisebüro waren betroffen. Um die Verbindung wieder herzustellen, müssten die gerissenen Kabelenden wieder miteinander verbunden werden, teilte eine Telekom-Sprecherin auf Nachfrage der VKZ mit. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich über das gesamte Wochenende hinziehen. Man hoffe, den Schaden bis Montagnachmittag behoben zu haben.