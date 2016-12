Jugendarbeit ist Herzensangelegenheit

Von Uwe Bögel

Die Jugendausbildung des Musikvereins Vaihingen ist ein Pfund, mit dem gewuchert werden kann. So ist das heutige große Blasorchester des Musikvereins die Jugendorchester der früheren Jahre. Knapp 170 Kinder und Jugendliche sind derzeit in der Ausbildung.

Vaihingen. Und um Spendengelder für die Jugendausbildung bittet der Musikverein Vaihingen (MVV) bei der VKZ-Weihnachtsaktion „Von Bürgern, für Bürger“. „Die Arbeit für die Jugend ist eine Herzensangelegenheit“, sagen die Vorsitzende Angelika Kazenmmayer und Peter Steiner, dritter Vorsitzender und Teamleiter Finanzen.

Aber dieses Engagement kostet eben auch Geld – viel Geld. Allein für Noten muss der Verein im Jahr zwischen 500 und 1000 Euro aufbringen. Die Instrumentenwartung verschlingt im Jahr zwischen 2000 und 2500 Euro. Bei der Jugendarbeit werden zum großen Teil auch erst einmal die Instrumente vom Verein gestellt.

„Der MVV betreibt seit mehreren Jahrzehnten eine nachhaltige und qualitativ hervorragende Jugendarbeit“, sagt Peter Steiner. Zu welchen Ergebnissen diese Arbeit führt, wurde beim Herbstkonzert Ende Oktober eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Neben dem wöchentlichen Einzelunterricht und Orchesterbesuch der jungen Bläser im Pavillon des Musikvereins gibt es auch jedes Jahr ein Probenwochenende für die Nachwuchsmusiker. Das nächste Probenwochenende findet am 11. und 12. Februar bei Cleebronn statt. Damit keine Kinder und Jugendlichen von der Teilnahme an diesem Probenwochenende aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden, wird dieses Wochenende seit jeher vom MVV finanziell bezuschusst. In Einzelfällen hat der Verein schon die kompletten Kosten übernommen. Durch die VKZ-Spendenaktion sollen vor allem die Gelder für diese Aktion auf dem Michaelsberg zusammenkommen. 2000 Euro kostet das Wochenende den MVV auf alle Fälle.

Neben dieser „klassischen“ Jugendausbildung ist der MVV auch seit nunmehr über zehn Jahren in Sachen Bläserklasse aktiv. Die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2016/17 sind in der Schlossbergschule nochmals deutlich angestiegen.

Los geht der Ausbildungsreigen mit dem Kinderspielkreis ab fünf Jahren. In die drei Jugendorchester kommen die Musiker je nach Alter und Leistungsstand. Mit über 90 Prozent stammen die meisten Mitglieder des großen Blasorchesters – Dirigent ist Dominik M. Koch – aus den Jugendorchestern, also von der eigenen Ausbildung. Der Altersschnitt liegt bei 19 Jahren.

Spendenkonto – Spendenempfänger Musikverein Vaihingen, IBAN DE26 6045 0050 0008 8165 88, Verwendungszweck: VKZ-Weihnachtsaktion.