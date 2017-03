In Kleinglattbach weht ein Hauch von Uni-Atmosphäre

Von Claudia Maria Rostek

In Bücher versinken, während am Nebentisch ein Freund im Internet recherchiert: Was an Universitäten Standard ist, hält in Kleinglattbach in diesen Tagen Einzug. Seit Kurzem gibt es an der Ottmar-Mergenthaler-Realschule (OMRS) eine Mediobibliothek. Heute Abend wird sie offiziell eröffnet.