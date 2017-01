Horrheimer zwischen Zebras und Pferden

Der Kinder- und Jugendfreizeitverein Horrheim hat traditionell am Dreikönigstag vergangene Woche mit 105 Personen zum 24. Mal den Weltweihnachtszirkus in Stuttgart besucht. Gefahren wurden die Kinder unterschiedlichem Alters, Eltern, Omas und Opas, Freunde und Interessierte durch die örtlichen Busunternehmen. Neben 16 Acts mit Clowns, Artisten und Jongleuren war eine Vielzahl an Tiershows mit Seelöwen, Pferden, Zebras, Kamelen und einem Minielefanten der Hit bei den Kids. Foto: p