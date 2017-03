Hartnäckige Betrüger

Mit sehr hartnäckigen vermutlichen Betrügern bekam es am Dienstag ein Bewohner der Franckstraße in Vaihingen zu tun. Es handelte sich um drei Fremde, die mit einem weißen Lieferwagen unterwegs waren. Einer von ihnen klingelte gegen 14 Uhr an der Haustür und bot dem Bewohner die Reinigung der Dachrinne an. Da das Angebot nicht angenommen wurde, redete der vermeintliche Handwerker stark auf den Mann ein und reduzierte seinen ursprünglich veranschlagten Preis. Der Bewohner lehnte beharrlich ab, worauf der Fremde wütend und laut wurde und seine Begleiter begannen, die Dachrinne zu inspizieren. Sie informierten ihn, dass die Rinne defekt sei und gegen geringe Bezahlung repariert werden könne. Erst als der Bewohner drohte, die Polizei zu rufen, zog das Trio ab. Am Folgetag wurde festgestellt, dass die Dachrinne seit der unfreiwilligen Inspektion mehrere Löcher aufweist und ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro angerichtet worden war. Bei den Fremden soll es sich um drei dunkelhaarige Männer gehandelt haben, die gebrochen Deutsch sprachen und vermutlich aus Osteuropa stammen, so die Polizei. Zwei von ihnen sind zwischen 40 und 50 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Der dritte im Bunde wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt, hat eine schlanke Figur und ist 1,75 Meter groß. Das Polizeirevier Vaihingen bittet unter Telefon 0 70 42 / 941-0 um Hinweise zu dem Trio.