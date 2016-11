Anlässlich des Volkstrauertages trat am Sonntagabend in der Enzweihinger Martinskirche der Südwestdeutsche Kammerchor auf. Geboten wurden dem Publikum an diesem Abend Stücke geistlicher Chormusik. Enzweihingen. Stille herrschte am Sonntagabend in der Enzweihinger Martinskirche, als die 32 in Schwarz... »