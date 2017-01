Großbrände halten die Feuerwehr in Atem

2016 war ein Jahr mit vielen Negativschlagzeilen. Es war geprägt von Terroranschlägen, Brexit und dem Putschversuch in der Türkei. Beim gestrigen Neujahrsempfang in der Vaihinger Stadthalle erinnerte Oberbürgermeister Gerd Maisch an die Geschehnisse. Zugleich warb er für die... »