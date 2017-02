Vaihingen (oh). Auf Einladung des Ortsvereins der Grünen stellte die Band Premiata casa d’arte Hanson ihr neues Programm am vergangenen Sonntag in der Vaihinger Peterskirche mit viel Leidenschaft und schwungvoller Dynamik vor. Sie spielte traditionelle süditalienische Volksmusik, vermischt mit neuen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen