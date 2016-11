Geschenke aus Vaihingen

An der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kinder der Vaihinger Schlossbergschule. Die mehr als 50 Päckchen wurden von den Kindern persönlich zur Sammelstelle getragen und werden von dort aus vor allem zu Kindern in Osteuropa weitergeleitet. Dort werden sie sicherlich ein Lächeln in die Gesichter der beschenkten Kinder zaubern, zumal in vielen Päckchen neben Kleidungsstücken, Schokolade und Spielsachen ein ganz persönlicher weihnachtlicher Gruß aus Vaihingen mit eingepackt war. Foto: p