Enzweihingen gesperrt

Baulärm löst den Autolärm ab: Von Freitagabend bis heute früh rollten zwar keine Fahrzeuge auf der Bundesstraße 10 durch Enzweihingen, aber dafür waren Bauarbeiter damit beschäftigt, den Belag der vielbefahrenen Strecke zu sanieren. Von der Einmündung der Leinfelder Straße bis zur Enzbrücke war die Bundesstraße komplett gesperrt. Der Sportplatz war abgehängt. Auf den Ausweichstrecken herrschte dagegen starker Verkehr. In der Sonnenbergstraße in Aurich klagte eine Anwohnerin nach der Nacht von Freitag auf Samstag: „Ich dachte, ich schlafe an der Autobahn.“ Dabei war die Route durch Aurich gar nicht die offizielle Umleitungsstrecke. Fotos: Bögel