Vaihingen (p). Für die Hobbyausstellung in Vaihingen in der Stadthalle am Samstag (1. Oktober) und Sonntag (2. Oktober) hat ein Mitglied der Bärenfreunde von Enzweihingen einen selbstgenähten Eisbären gespendet. Dieser soll nun an den meistbietenden Teilnehmer gehen. Der Erlös geht an die Familienherberge Lebensweg in Schützingen. Am Sonntag nach der Ausstellung wird das höchste Angebot ermittelt und der Gewinner angerufen.