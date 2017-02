Eine Minute gemeinsames Schweigen

Von Uwe Bögel

„Vor dem Haus, in dem das Unfassbare geschah“, so Pastoralreferent Christoph Knecht von der katholischen Kirche Vaihingen, fand gestern Abend eine ökumenische Trauerfeier statt. Über 100 Menschen kamen in die Ochsengasse nach Aurich, wo am Samstag vergangener Woche zwei Kinder getötet worden sind.

Aurich. „Wir sind alle tief betroffen von dem, was in unserem schönen Dorf Schreckliches passiert ist“, sagte Pfarrer Roland Kammerlohr bei der Trauerfeier, die vom Posaunenchor und vom Beerdigungs- und Kirchenchor mitgestaltet wurde. Der 38 Jahre alte Vater hat mutmaßlich vor einer Woche seine beiden vier und fünf Jahre alten Söhne umgebracht. Die Mutter entdeckte die Leichen – eine furchtbare Familientragödie.

Trauer, Schmerz und Tränen einerseits, andererseits haben die wenigsten Menschen von Aurich die Familie, die Ende 2015 in den Vaihinger Stadtteil gezogen ist, überhaupt gekannt. „Wir leben miteinander und kennen einander nicht“, so Pfarrer Kammerlohr bei der Trauerfeier, zu der auch der Landtagsabgeordnete Konrad Epple kam. Es sei wichtig, so Kammerlohr im Gedenken, dass man alles in Gottes Hand geben könne, dass Gott alles neu mache. „Wir brauchen einen Neuanfang, damit die Kinder neu aufstehen können und Anteil haben am ewigen Leben. Wie soll man es sonst aushalten, dass sie im Alter von vier und fünf Jahren schon gehen mussten“, so Kammerlohr in seiner Ansprache.

Der Pfarrer für Aurich und Roßwag rief aber auch dazu auf, dass die Dorfgemeinschaft noch mehr Sorgsamkeit und Achtsamkeit lernen müsse. „Wir nehmen teil untereinander, das ist die Stärke von Aurich.“

Die Gemeinde in der Ochsengasse dachte gestern Abend aber auch an die Mutter der beiden getöteten Kinder, die, so Kammerlohr, „dringend einen Neuanfang braucht, so verzweifelt wie sie ist“. Groß sei die Gefahr, dass sie sagt, dass alles keinen Sinn mehr habe. Kammerlohr gedachte aber auch dem Vater, der unter Polizeibewachung in einem Krankenhaus liegt und „der mit dieser großen Schuld leben muss.“

In der Ochsengasse herrschte eine Minute lang Schweigen. „Wir mögen uns nicht vorstellen, wie die beiden Kinder ihre letzten Minuten erlebt haben“, so Christoph Knecht. „Wir denken an ein Paar, das sich einmal geliebt hat und nur noch Hass kennt.“

Vor dem Haus in der Ochsengasse stand mitten in der Straße ein Pult mit einem Kondolenzbuch. Vor dem Haus legten die Menschen am Freitagabend Blumen sowie kleine Stofftiere nieder und zündeten Kerzen an.