Vaihingen (hl). Demonstrationen mit extremistischem Hintergrund verbieten? Den Zivildienst flächendeckend wieder einführen? Oder doch eine Schuluniform fürs Stromberg-Gymnasium? So vielfältig waren die Themen, die in den vergangenen Wochen im Deutschunterricht in allen neunten Klassen am Stromberg-Gymnasium in Vaihingen... »