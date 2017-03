Vaihingen (sr). Einstimmig hat am Montag der Stadtteilausschuss bei seiner Sitzung die Neuplanung der Dreifeldporthalle auf dem Grundstück Alten Postweg 10 in Vaihingen auf den Weg gebracht. Demnächst werden sich der Technische Ausschuss nichtöffentlich und der Gemeinderat beschließend in öffentlicher

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen