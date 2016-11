Vaihingen (p). Das sind die Gewinner von fünfmal zwei Eintrittskarten für das Kindermusical „Aschenputtel“ am 1. Dezember in der Stadthalle in Vaihingen: Vera Mahr, Vaihingen, Anna Tognotti, Vaihingen, Gerd Grambow, Ensingen, Ingrid Halder, Ensingen, Theo Herter, Illingen.

Die Gewinner können ihre Karten Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 bis 17 Uhr im VKZ Service-Center abholen.