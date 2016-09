„Die Gedanken vor dem Eingriff waren voller Hoffnung“

Von Uwe Bögel

Als der Brief der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) kam, hat sich Moritz Steiner gefreut. „Ich wollte unbedingt spenden“, sagt der 18-Jährige, der bis vor zwei Monaten in Kleinglattbach gewohnt hat und von dort aus in die Pfalz gezogen ist, um dort eine Schreinerlehre zu machen.

Vaihingen/Kleinglattbach. Im März kamen rund 1300 Menschen in die Vaihinger Waldorfschule, um sich von der DKMS registrieren zu lassen. Für die 16-jährige Untermbergerin Meike, eine Schülerin der Waldorfschule, die an Leukämie erkrankt ist, wurde ein genetischer Zwilling gesucht, dessen Stammzellen sie empfangen könnte. Unter ihnen auch Moritz Steiner aus Kleinglattbach, der in diesem Jahr sein Abitur am Friedrich-Abel-Gymnasium machte. „Ich habe über die Plakate, die in Vaihingen hingen, und Freunden von der Aktion erfahren. Ich habe keine Angst vor Spritzen und Überwindung hat es mich auch nicht gekostet. Es war eher die Idee meiner Freundin, zusammen dort hinzugehen und zu spenden“, erzählt Steiner, der in Horrheim aufgewachsen ist.

Die Typisierungsaktion in der Waldorfschule war kein Problem – in weniger als zehn Minuten waren das Blut abgenommen und der Fragebogen ausgefüllt. Steiner: „Die Stimmung war eher euphorisch; man hat auch viele Freunde und Bekannte getroffen und sich unterhalten.“

Zu Meikes genetischen Merkmalen passten Moritz Steiners Stammzellen nicht. Das war schnell klar – aber zu denen eines 67-jährigen Belgiers. „Ich hätte nie gedacht, dass ich als Spender in Frage komme, da ich mal gehört hatte, dass die Chance so groß wie ein 6er im Lotto sei. Ungefähr vier Wochen nach der Spende kam ein Brief der DKMS, dass ich als potenzieller Stammzellenspender in Frage komme.“

Eine Woche später – nach einem ärztlichen Check – die Stammzellenentnahme im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Steiner erzählt: „Ich musste mir vier Tage im Voraus zweimal täglich ein Medikament spritzen, das meine Stammzellen vermehrt. Dabei hatte ich Knochenschmerzen, was aber normal und nicht schlimm ist. Dann war ich am Tag der Spende fünf Stunden an ein Apherese-Gerät angeschlossen, was die Stammzellen aus meinem Blut filterte. Die Gedanken vor dem Eingriff waren voller Hoffnung, dass alles funktioniert. Meine Freunde und Familie waren stolz auf mich – aber gleichzeitig auch besorgt, ob ich davon Schäden tragen werde, was aber nicht der Fall ist.“

Dass Moritz Steiner ein möglicher Lebensretter ist, wühlt den 18-Jährigen auch Monate später auf. Mittlerweile lebt er mit seiner Freundin Elisabeth in der Pfalz, aber die Stammzellenspende ist nach wie vor präsent. „Das ist schon cool. Wenn man sich vorstellt, dass der Mann aus Belgien gesund wird, vielleicht seine Enkel kennenlernen kann.“ Außer dem Alter weiß Moritz Steiner nichts von dem Belgier – aus Datenschutzgründen.

Auch für die 16-jährige Meike ist schon vor einer Weile ein passender Stammzellenspender gefunden worden – nicht jedoch während der Registrierungsaktion in der Vaihinger Waldorfschule, sondern während der parallel abgelaufenen Abfrage der DKMS-Datenbank. Aktuell wird die leukämiekranke Schülerin noch mit einer Chemotherapie auf die Transplantation vorbereitet und befindet sich in einem Krankenhaus.