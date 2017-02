Der Dekan widerspricht den Darstellungen

Von Claudia Maria Rostek

Spricht man sich in Gündelbach gegen eine Pfarrerin aus, weil man lieber einen Pfarrer in der Kirche sehen möchte? Dieser Vorwurf wurde jüngst in einem Leserbrief in der VKZ erhoben und prompt durch einen weiteren Leserbrief bekräftigt. Dekan Reiner Zeyher