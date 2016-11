Vaihingen (p). „In allen notwendigen Veränderungen, die innerhalb der evangelischen Kirche aufgrund demografischen Wandels und einer veränderten Stellung der Kirche innerhalb der Gesellschaft notwendig sind, ist Gott in seinem Wort des Trostes und der Hoffnung dabei“, so Dekan Zeyher in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen