Das große Spektrum: Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zimmerer

Vaihingen (pv). Jugendliche auf Lehrstellensuche sind die Zielgruppe der Vaihinger Ausbildungsmesse am Samstag (21. Januar) in der Stadthalle. 46 Betriebe und Institutionen aus Vaihingen und Umgebung stellen von 9.30 bis 13.30 Uhr ihr Ausbildungsangebot vor. Veranstalter sind die Stadt Vaihingen, die Agentur für Arbeit, die Lokale Agenda 21 sowie die Vaihinger Schulen.

Welche Berufe gibt es in der Branche, die mich interessiert? Wie sieht der Tagesablauf eines Auszubildenden aus? Was erwartet die Wirtschaft von mir als Schulabgänger? Mit diesen und vielen weiteren Fragen werden junge Leute zur Ausbildungsmesse in der Vaihinger Stadthalle kommen. Und ihre Erwartungen werden sicher nicht enttäuscht: Neben dem Messebetrieb wird es auch bei der dreizehnten Auflage der Vaihinger Ausbildungsmesse wieder ein Vortragsangebot geben, bei dem Azubis unterschiedlicher Ausbildungsbetriebe von ihrer Arbeit erzählen. Insgesamt zwölf Kurzvorträge zu den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen werden zwischen 10 und 13 Uhr im Löwensaal der Stadthalle zu hören sein. Im Anschluss können sich die Messebesucher direkt mit den Azubis austauschen und Fragen stellen. Dabei reicht das Berufsspektrum von A wie Altenpfleger bis Z wie Zimmerer. Mit der Einführung des Vortragsangebots vor drei Jahren wollten die Veranstalter die jungen Besucher noch besser erreichen als bisher – „Gespräche auf Augenhöhe“ sollen es nach dem Wunsch der Organisatoren werden – und der Erfolg gab ihnen Recht!

Ebenfalls eine Vaihinger Besonderheit ist das Internetportal beruV.de – mit V wie Vaihingen! Zur Ausbildungsmesse 2015 war beruV.de als Ausbildungsportal online gegangen. Drei Monate später konnte die Vollversion präsentiert werden, die neben Ausbildungsplätzen nun auch die beiden Kategorien „Stellenangebote“ und „Praktika“ im Angebot hat. Informationen zum Stellen- und Ausbildungsportal gibt es während der Ausbildungsmesse an einem Stand der Stadt Vaihingen.

Wie vielfältig das Ausbildungsplatzangebot der 46 Aussteller in der Stadthalle ist, verdeutlicht ein Blick auf die Berufsfelder, die sie an diesem Tag vorstellen: Da gibt es zum Beispiel Berufe aus der Dienstleistungsbranche, aus Wirtschaft, Handel, Verwaltung, aus Produktion und Fertigung, aus Metall- und Maschinenbau, aus dem Gesundheitswesen, aus den Bereichen IT und Medien oder aus dem sozialen Bereich. Insgesamt über 100 Ausbildungsberufe und Studiengänge kommen da zusammen.

Eröffnet wird der Ausbildungstag um 9.30 Uhr von Oberbürgermeister Gerd Maisch, der auch interessierte Mütter oder Väter einlädt, ihre Kinder beim Besuch der Ausbildungsmesse zu begleiten, um sie bei ihrer Berufswahlentscheidung zu unterstützen. „Es gibt eine Menge guter Gründe, die für den Ausbildungsstandort Vaihingen an der Enz sprechen. Kleine, mittelständische, aber auch weltweit tätige Unternehmen bieten nicht nur attraktive Ausbildungen und duale Studiengänge, sondern auch Jobs mit langfristigen Perspektiven“, unterstreicht das Vaihinger Stadtoberhaupt. „Es müssen nicht immer die ganz großen Player in der Landeshauptstadt sein.“

Für die Bewirtung der Messebesucher sorgen die Schüler der Klassen 7 bis 9 der Wilhelm-Feil-Schule Vaihingen.